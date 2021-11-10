Это уже не первый инцидент

Известный украинский артист Иво Бобул в очередной раз нелестно высказался о солистке группы Go_A Кате Павленко.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Иво Бобул в интервью программе "ЖВЛ" не удержался и в очередной раз зацепил нелестными словами солистку популярной группы Go_A Катю Павленко.

По словам Бобула, нынешнее молодое поколение ничего не понимает в работе артистов. Так, под критику Народного артиста несколько лет назад попал исполнитель Макс Барских, а теперь он нелестно высказывается о солистке Go_A Кате Павленко.

"Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто, и зовут ее никак", - заявил Иво Бобул.

Отметим, что конфликт между Народным артистом и певицей, которая вместе с группой представляла Украину на "Евровидении", возник ранее, когда они оба были среди судей шоу "Співають всі". Так, в одном из выпусков вокального шоу Павленко высказала мнение, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми пойдет молодежь. Это очень зацепило и даже обидело Бобула, ведь он, судя по всему, считает иначе.

Напомним, Солистка Go_A Павленко резко ответила на претензии лидера "Антител" Тополи: "Выйдете и сделайте".

Как сообщала Politeka, Солистка "Go_A" сообщила о нападении Иво Бобула за кулисами шоу "Співають всі": "Обидела всех артистов".

Также Politeka писала, что Солистка Go_A "отличилась" перед Лесей Никитюк, устроив сумасшедшие танцы: "Легла на пол и...".