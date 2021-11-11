Народний артист України Іво Бобул розкритикував солістку Go_A, а також висловив свої симпатії Ані Лорак, потрапивши під критику українців.

Як пише Politeka.net, Іво Бобул є народним артистом України, якого запросили на шоу "Співають всі". Також там була і Катя Павленко з Go_A, яка здивувала своїм виступом на Євробаченні. На проекті Іво Бобулу не сподобалося Катерини вислів, тому він її назвав принцесою, яка образила всіх артистів, як зазначила сама Павленко в інтерв'ю.

Але Іво не зупинився на цьому і висловився в " ЖВЛ " про Катю.

"Що вона зробила для української культури? Заспівала конопельку? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк".

Також Бобул висловився схвально про Ані Лорак, яка поїхала працювати в Росію.

"Ну я її поважаю".

"Від такої прикол від Іво Бобула", - написано було на сторінці в Instagram, де опублікували його слова.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Діловий сильно", "Дід похайпитися вирішив", "хто це взагалі такий", " а хто цей Іво Бобул для зумерів? Мем в Інтернеті?", "Д-деменція", " і де зараз Барських і Павленко, А де Іво Бобул?", "Хотіла коментувати, але бачу, вже пояснили йому, що про нього думають", "його липи відцвіли, ось і біситься".

Нагадавши, солістка" Go_A "повідомила про напад Іво Бобула за лаштунками шоу "Співають всі"

А ще Politeka писала, що шоу "Маска" 2 сезон, новий розсекречений герой поставив українців у глухий кут

Також Politeka повідомляла, що несподівані факти про солістку "Go_A" сколихнули мережу



