Народный артист Украины Иво Бобул раскритиковал солистку Go_A, а также высказал свои симпатии Ани Лорак, попав под критику украинцев.

Как пишет Politeka.net, Иво Бобул является Народным артистом Украины, которого пригласили на шоу "Співають всі". Также там была и Катя Павленко из Go_A, которая изумила своим выступлением на Евровидении. На проекте Иво Бобулу не понравилось Екатерины высказывание, поэтому он ее назвал принцессой, которая обидела всех артистов, как отметила сама Павленко в интервью.

Но Иво не остановился на этом и высказался в "ЖВЛ" о Кате.

"Что она сделала для украинской культуры? Спела конопельку? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак".

Также Бобул высказался лестно о Ани Лорак, которая уехала работать в Россию.

"Ну я ее уважаю".

"От такой прикол от Иво Бобула", - написано было на страничке в Инстаграм, где опубликовали его слова.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Деловой сильно", "Дед похайпиться решил", "Кто это вообще такой", "А кто этот Иво Бобул для зуммеров? Мем в интернете?", "Д - деменция", "И где сейчас Барских и Павленко, а где Иво Бобул?", "Хотела коммент написать, но вижу, уже объяснили ему, что о нем думают", "Его липы отцвели, вот и бесится".

Напомним, солистка "Go_A" сообщила о нападении Иво Бобула за кулисами шоу "Співають всі"

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