Солистка "Go_A" поделилась неожиданными подробностями

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в Инстаграм.

"Почти вышла замуж. Почти отгребла от Иво Бобула. Почти влюбилась в @pivovarovmusic. Это все что вы должны знать о мой дебют в качестве жюри в народном шоу "Поют все" на канале "Украина"», - написала Катя.

Такие подробности всколыхнули сеть.

"Жду с нетерпением❤наша Катруся Лучшая", "Катя, вы невероятно аутентичны! Любовь к Вам❤", "Почти вышла замуж это конечно хорошо", "Никогда не смотрел талант шоу, но здесь прям такая интрига такая интрига тут тебе и почти женитьбы и почти влюбленность и почти відгрібання от Иво Бобула. Прям триллер с Катей в главной роли. Короче страсти кипят", пишут в комментариях.

Также у Кати Павленко уточнили, попало ли в эфир то, как она «почти отгребла от Иво Бобула».

«Все самое интересное всегда происходит за кадром», - ответила солистка "Go_A".

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