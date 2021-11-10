Відома співачка і сестра легендарної артистки Софії Ротару - Ауріка розповіла, чому вона кинула свій розкішний маєток у Криму.

Як передає Politeka.net, Ауріка Ротару є відомою українською співачкою. Також вона відома як молодша сестра артистки Софії Ротару. Аурелія почала виступати в Чернівецькій філармонії, після чого вона гастролювала по всій Україні зі своїми сестрами.

Так, цього разу сестра Софії Ротару дала інтерв'ю на ютуб-каналі DOROTYE, де докладніше розповіла про факти зі свого життя. Ведуча запитала про віллу Софії Ротару "Villa Sofia", і чи їздить Ауріка зараз туди.

"Ні. Я не була в Криму...в останній раз я була, коли" Crimea Music Fest " проводили (музичний фестиваль проводили в 2012 році). І все, з тих пір я в Криму не була. І наскільки я знаю, Соня теж років 5 або 6 не була в Криму", - розповіла співачка.

"Ну поки стоїть, все закрили там, і поки вілла не працює, все стоїть. До кращих часів, чекаємо повернення Криму", - заявила Ауріка Ротару.

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