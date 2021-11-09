Младшая сестра певицы Софии Ротару, Аурика, поведала о тяжелом периоде, что даже хотела забросить карьеру, но помощь подоспела вовремя.

Так, 63-летняя Аурика Ротару, которая, как и ее старшая сестра связала свою жизнь со сценой, побывала в гостях у YouTube-блогерши DOROTYE. Аурика рассказала, почему в ее карьере был такой период, когда она исчезла со всех "радаров" - практически не появлялась в свете и на сцене.

Оказывается, всему виной трагедия. В 2005 году не стало мужа Аурики Владимира Пигача, с которым они прожили 18 лет.

"Это все произошло после смерти моего мужа. Тогда я думала, что все, я не буду больше петь, выходить на сцену. Мне не хотелось", - поделилась певица.

На выручку пришла ее сестра София, потерявшая мужа тремя годами ранее, и не понаслышке знавшая, как горе может обрубить крылья. Напомним, Анатолий Евдокименко умер в 2002 году после инсульта на руках у Ротару.

"Она (София Ротару, - ред.) меня просто заставила работать. Несколько концертов забирала меня с собой, мы пели, и так пошло, пошло, пошло... Чаще всего я работала уже с ней. Сольные концерты я потом давала очень редко. А сейчас я возобновила свою программу и больше работаю сольно", - поделилась Аурика.

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