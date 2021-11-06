Младшая сестра 74-летней Софии Ротару, Аурика, рассказала о том, как сегодня живет ее знаменитая родственница.

Аурика, которая тоже связала свою жизнь со сценой, развеяла слухи в интервью на YouTube-канале DOROTYE, что София Михайловна живет на своей даче в аннексированном Крыму.

Обе сестры живут в пригороде Киева.

"Она все время здесь, живет в Конча-Заспе... с сыном, невесткой. У них дом. Внуки уже выросли, внучка учится в Америке, внук уже здесь - уже отучился. То есть все они здесь. В Крыму [отрицательно машет головой]", - поделилась Аурика.

Также сестра Ротару подтвердила, что певица ведет уединенный образ жизни, потому что ей так нравится. София Михайловна почти никогда не посещает светских мероприятий. В последний раз артистка выходила на большую сцену летом по случаю 30-летия Независимости Украины.

"Нет, она не любит (бывать на мероприятиях, - ред.). Она любит тишину, рыбалку. Мы часто встречаемся, играем в преферанс, еще подруга есть Сонина Оксана, и мы втроем играем очень часто. И я к ней езжу, и она ко мне, и мы играем", - рассказала Аурика.

Ранее в Сети показывали особняк Софии Ротару с высоты птичьего полета. Аккуратный дом окружен небольшим хвойным лесом. Коттедж имеет необычную угловатую форму и несколько уровней. Согласно выписке из реестра прав на недвижимость, площадь особняка составляет 1412 кв метров. Ротару приобрела его еще 15 лет назад.

Напомним, родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певицы: "Господи, люди..."

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