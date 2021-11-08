Украинская певица София Ротару нечасто видится со своей старшей сестрой Зинаидой, та живет аж в Кишиневе. Выяснилось, что с ней произошло и почему она не живет с сестрами в Украине.

О семейной трагедии на YouTube-канале DOROTYE рассказала 63-летняя Аурика Ротару, младшая сестра Софии Михайловны, которая тоже связала свою жизнь со сценой. Вообще все девочки в семье обладали уникальным музыкальным талантом.

Старшая Зинаида легко запоминала новые песни, которые потом пела Софии. Она много времени проводила у радиоприемника, вместе с песнями выучила русский язык и научила ему братьев и сестер; дома в семье Ротару говорили только на молдавском языке.

Аурика рассказала, что сейчас 79-летняя Зинаида живет в Кишиневе (столице Молдовы). До пандемии сестры регулярно приезжали в гости друг к другу, но сейчас боятся. Также звезда раскрыла, почему Зинаида ослепла.

"В детстве болела тифом, с двух до пяти лет - потеряла полностью зрение, у нее атрофия зрительного нерва. И куда бы папа ее ни возил, по каким врачам, сказали, что ничего, к сожалению, не можем сделать. Папа отвез ее в Кишинев, узнал, что там есть школа для слепых. Она закончила там школу, общество слепых, работала, вышла замуж. У нее своя семья, друзья, кумовья... у нее там своя жизнь. Если бы она осталась в селе (Маршинцы Черновицкой области, в котором выросла Ротару и ее сестры, - ред.), то, конечно, было бы ей печально одной там".

София Ротару с родителями Михаилом Фёдоровичем и Александрой Ивановной, сестрой Аурикой и братом Анатолием

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