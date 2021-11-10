Родная сестра певицы Софии Ротару, Аурика, которая тоже связала свою жизнь со сценой, рассказала леденящие душу подробности об их семье.

Так, 63-летняя Аурика дала откровенное интервью YouTube-блогерше DOROTYE, в котором заметила таинственное совпадение в судьбах всех четырех сестер (кроме них еще в семье было два брата, всего шестеро детей).

По словам Аурики, она и ее сестры в настоящий момент все остались без мужей: каждая похоронила благоверного в разный период времени, последней овдовела 70-летняя Лидия Хлябич (ее дочь-певица выступает под псевдонимом Соня Кей).

"У нас, как говорят по-украински, "як пороблено" - нас четыре сестры и все остались без мужей. Последняя - Лида - уже год прошел, как Сережи (Сергея Хлябича, - ред.) не стало. Тоже тяжело она это пережила. Он умер как раз перед свадьбой Сонечки. У Сони должна была быть свадьба в июне. Но Сережа в апреле или марте умер, и была маленькая свадьба, только для своих", - поделилась Аурика.

"А у Зины (самой старшей сестры, - ред.) [муж] болел очень долго, у него с печенью проблемы были... И, к сожалению, тоже [умер]", - добавила звезда.

У самой Аурики мужа, Владимира Пигача, не стало в 2005 году, а у Софии - Анатолия Евдокименко - в 2002-м в результате инсульта.

В этом же интервью Аурика рассказала, что после смерти любимого хотела вовсе уйти со сцены, но ее более знаменитая сестра, перенесшая подобное горе тремя годами ранее, не дала ей закончить карьеру.

"Она (София Ротару, - ред.) меня просто заставила работать. Несколько концертов забирала меня с собой, мы пели, и так пошло, пошло, пошло...", - поделилась Аурика.

Напомним, сестру Софии Ротару пришлось спасать в больнице, подробности: "Неделю под капельницами"

А еще Politeka писала, сестра Софии Ротару рассказала о своей трагедии, после которой исчезла со сцены: "Думала, что все..."

Также Politeka сообщала, что Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."