Известная певица и сестра легендарной артистки Софии Ротару - Аурика рассказала, почему она бросила своё роскошное поместье в Крыму.

Как передает Politeka.net, Аурика Ротару является известной украинской певицей. Также она известна как младшая сестра артистки Софии Ротару. Аурелия начала выступать в Черновицкой филармонии, после чего она гастролировала по всей Украине со своими сестрами.

Так, на этот раз сестра Софии Ротару дала интервью на ютуб-канале DOROTYE, где подробнее рассказала о фактах из своей жизни. Ведущая спросила о вилле Софии Ротару "Villa Sofia", и ездит ли Аурика сейчас туда.

"Нет. Я не была в Крыму...в последний раз я была, когда "Crimea Music Fest" проводили (Музыкальный фестиваль проводили в 2012 году). И всё, с тех пор я в Крыму не была. И насколько я знаю, Соня тоже лет 5 или 6 не была в Крыму", - рассказала певица.

"Ну пока стоит, всё закрыли там, и пока вилла не работает, всё стоит. До лучших времен, ждем возвращения Крыма", - заявила Аурика Ротару.

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