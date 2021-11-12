Співачка KOLA (Анастасія Прудіус), яка брала участь у двох сезонах "Голосу країни", розповіла про важливу подію в житті, не приховуючи позитивних емоцій.
Співачка KOLA брала участь у шостому і сьомому сезонах шоу "Голосу країни", передає Politeka.net. У перший раз вона вибула на етапі нокаутів, у другий - затрималася на довше.
Так, в сьомому сезоні Анастасія змогла вразити талантом всіх суддів і вибрала команду Діми Монатіка.
Зараз KOLA продовжує розвивати кар'єру, а нещодавно побувала на шоу "Танці з зірками". За кулісами проекту стало відомо, що і в особистому житті у артистки все складається добре.
За словами ведучої, дівчині зробили пропозицію.
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Дружина учасника "Танців з зірками" публічно звернулася до нього після того, як вони роз'їхалися: "Пробач, але я хочу сказати..."
"Це було так: він встав на коліно, і такий: "Ти вийдеш за мене?", а я така: "Так!",- розповіла співачка.
Ведуча повідомила, що на шоу дружня атмосфера, адже коли хлопець робив пропозицію, виступав LAUD.
"Заощадили, не потрібно було запрошувати. Запрошували друга LAUD. Все зійшлося!",- пожартувала телеведуча.
Користувачі Мережі прокоментували відео.
"Талановита і професійна!!! 💣 ", "Будь ласка, візьміть Колу в наступний сезон танців як зірку🙏 🙏 🙏 🙏", "не подобається мені цей стиль вокалу", - написали користувачі мережі.
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