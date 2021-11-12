Певица KOLA (Анастасия Прудиус), участвовавшая в двух сезонах "Голосу країни", рассказала о важном событии в жизни, не скрывая положительных эмоций.
Певица KOLA принимала участие в шестом и седьмом сезонах шоу "Голосу країни", передает Politeka.net. В первый раз она выбыла на этапе нокаутов, во второй - задержалась на дольше.
Так, в седьмом сезоне Анастасия смогла поразить талантом всех судей и выбрала команду Димы Монатика.
Сейчас KOLA продолжает развивать карьеру, а недавно побывала на шоу "Танці з зірками". За кулисами проекта стало известно, что и в личной жизни у артистки все складывается хорошо.
По словам ведущей, девушке сделали предложение.
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"Это было так: он встал на колено, и такой: "Ты выйдешь за меня?", а я такая: "Да!", - рассказала певица.
Ведущая сообщила, что на шоу дружеская атмосфера, ведь когда парень делал предложение, выступал LAUD.
"Сэкономили, не нужно было приглашать. Приглашали друга LAUD. Все сошлось!", - пошутила телеведущая.
Пользователи Сети прокомментировали видео.
"Талантливая и профессиональная!!! 💣", "Пожалуйста, возьмите Колу в следующий сезон танцев как Звезду 🙏🙏🙏🙏", "Не нравится мне этот стиль вокала", - написали пользователи Сети.
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