Співачка Оля Полякова під час інтерв'ю Каті Осадчій зізналася, який подарунок отримала від чоловіка-бізнесмена, вразивши одкровенням.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова зараз відпочиває на Мальдівах з дочками, куди вирушила кілька днів тому. Перед подорожжю співачка дала інтерв'ю ведучій "Світського життя" Каті Осадчій. В інтерв'ю Оля вирішила розповісти про свої костюми, позуючи в цей момент в" золотому " вбранні.

Як виявилося, Оля Полякова для шоу" Королева ночі " має 11 костюмів. Вона в них виступила на 400 концертах. Полякова зазначила, що планує свої костюми виставити десь у музеї.

"Три роки тому мені чоловік подарував офіс, де ми зробили склад цього всього. Звідки виїжджають автобуси по всіх містах. Але ми вже зрозуміли, що сімдесят метрів нам мало, тому потрібно розширяться", - сказала Полякова.

Фанати подивилися відео багато тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Полякова молодчинка, трудяга", "як завжди - найкраща", "Люблю".

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