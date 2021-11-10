Учасники нового сезону шоу "Україна має талант" вразили журі, глядачів і навіть телеведучого - їх музика зачепила так, що захоплення не можна було приховати.

Повернення шоу "Україна має талант" стало вдалим, адже українців є, чим здивувати, пише Politeka.net.

Кілька випусків показали, наскільки повна наша країна талантами, але це ще не все - наступний епізод обіцяє бути не менш цікавим. Такий висновок можна зробити, подивившись відеоанонс. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Судячи з кадрів, на сцену вийшли музиканти, які вразили журі: Сергія Притулу, Євгена Кота і Ксенію Мішину. Цього разу запрошеною суддею стала співачка Руслана. Остання почувши музикантів не приховала захоплення.

"Боже, які ви красиві, хлопці...Можна я вас поцілую?", - вимовила артистка.

"Волосся дибки стає", - поділився ведучий Григорій Решетник.

Руслана навіть вийшла на сцену, щоб обійняти і поцілувати хлопців, за її словами, у неї виступили сльози.

Однак музиканти збираються ще шокувати країну, через що глядачі здивуються і зірвуться зі своїх місць.

"Музика, яка пробудить нестримні емоції!",- написали автори поста.

Зазначимо, новий сезон шоу присвячений 30-річчю незалежності України.

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