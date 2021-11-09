Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина пришла в восторг от выступления двух конкурсантов на шоу «Україна має талант», и обеспечила им выступление в финале.

Как пишет Politeka.net, знаменитость определилась со своими любимчиками на проекте в его новом выпуске (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Мишину поразило выступление супружеской пары менталистов Mind2Mind – Марины из Днепра и Джеймса из Великобритании.

Их талант заключался в том, что жена может читать мысли своего мужа. Пара продемонстрировала это судям - Ксении Мишиной, Сергею Притуле и Евгению Коту - на практике. Так, Марина с завязанными глазами угадывала предметы из карманов судей, которые рассматривал ее муж, а затем даже «прочитала» CVV-код банковской карты Сергея Притулы, которую тот держал в своих руках.

Когда девушка назвала все цифры правильно, Притула не выдержал:

«Вы пришельцы?», - поинтересовался ведущий.

Мишина же призналась, что ее глубоко шокировало выступление.

«Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня люди из другой галактики. После вашего выступления я уверена, что менталисты существуют. И знаете, что я хочу сейчас сделать?...», - спросила актриса, после чего нажала «золотую кнопку».

Благодаря этому пара смогла мгновенно попасть в финал шоу. Можно быть уверенными в том, что артисты стали любимчиками Ксении.

Напомним, судья "Україна має талант" Мишина резко ответила на критику и обвинения в подставе.

Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Мишина показала мужчин, с которыми проводит вечер.

Также Politeka писала, что экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант".