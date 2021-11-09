Известная украинская актриса, судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина впечатлила яркими нарядами, которые ей подготовили стилисты для участия в проекте.
Как передает Politeka.net, на официальной странице телеканала «СТБ» в Инстаграм появился коллаж с нарядами Ксении Мишиной.
«Осторожно, очень красиво! Какой образ Ксении Мишиной из прошлых выпусков «Україна має талант» вам понравился больше всего?», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях зрители оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Некоторых разозлили наряды артистки.
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«Женщина она, правда, красивая, но эти высокие прически ей не идут, как мне кажется», «Все огонь, идеальная женщина», «Только из-за нее и не смотрю», «Кто решил, что это красиво?», «Никакой, и она никакая», «Оба, она просто богиня», «Очень красивая, привлекательная женщина. Все на ней красиво!», «Ей очень идут костюмы», - пишут пользователи сети.
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