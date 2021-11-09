Відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина прийшла в захват від виступу двох конкурсантів на шоу "Україна має талант", і забезпечила їм виступ у фіналі.

Як пише Politeka.net, знаменитість визначилася зі своїми улюбленцями на проекті в його новому випуску (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Мішину вразив виступ подружжя менталістів Mind2Mind - Марини з Дніпра і Джеймса з Великобританії.

Їх талант полягав у тому, що дружина може читати думки свого чоловіка. Пара продемонструвала це судям - Ксенії Мішиній, Сергію Притулі та Євгену Коту - на практиці. Так, Марина з зав'язаними очима вгадувала предмети з кишень суддів, які розглядав її чоловік, а потім навіть «прочитала» CVV-код банківської карти Сергія Притули, яку той тримав у своїх руках.

Коли дівчина назвала всі цифри правильно, Притула не витримав:

"Ви прибульці?", - поцікавився ведучий.

Мішина ж зізналася, що її глибоко шокував виступ.

"Знаєте, я просто в ступорі, тому що ви для мене люди з іншої галактики. Після вашого виступу я впевнена, що менталісти існують. І знаєте, що я хочу зараз зробити?...",- запитала актриса, після чого натиснула "золоту кнопку".

Завдяки цьому пара змогла миттєво потрапити у фінал шоу. Можна бути впевненими в тому, що артисти стали улюбленцями Ксенії.

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Мішина різко відповіла на критику і звинувачення в підставі.

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Мішина показала чоловіків, з якими проводить вечір.

Також Politeka писала, що екс-учасниця " Холостяка "вразила Мішину і Притулу на"Україна має талант".