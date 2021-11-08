Українська актриса і суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина розповіла про важкий період у своєму житті, коли вона потрапила в психіатричну лікарню.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими одкровеннями у своєму Instagram. Раніше Ксенія вже розповідала, що ще в студентські роки у неї виникла сильна тривожність, яка принесла з собою панічні атаки. Через них стан актриси швидко погіршився до такої міри, що вона стала боятися виходити з дому.
Після довгих спроб виявити причину проблеми батьки Мішиної зважилися на радикальний крок.
"Один з моїх страхів, що найбільше леденять душу, збувався на моїх очах - я опинилася в псих.лікарні...Послухавши мою історію, повну жаху і безсилля, лікар сухо вимовила: "Невроз. Але жити з цим можна. А з психотерапевтом, до якого я тебе відправлю, ти швидко з усім впораєшся", - розповіла актриса.
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Вона підкреслила, що психотерапевт, до якої її тоді направили, буквально перевернула її життя. Коли Ксенія тільки почала свою терапію, у неї було багато страхів.
"До неї мене привезли, тому що ходити тоді я не могла, точніше боялася. На той момент зі мною в сумочці завжди були: електронний тонометр, щоб вимірювати тиск, корвалол і каптопресс, на випадок якщо я раптом почну вмирати", - поділилася Мішина.
Однак, протягом року вона змогла позбутися цієї звички. За словами Ксенії, терапія допомогла їй в першу чергу познайомитися зі справжньою собою і навчитися вірити собі. Саме тоді Мішина зізналася собі, що хоче стати актрисою. Зрештою завдяки настановам психотерапевта вона також змогла впоратися і зі своїми страхами.
В кінці свого поста зірка зворушливо подякувала лікаря, яка її врятувала.
Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Мішина різко відповіла на критику і звинувачення в підставі.
Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Мішина показала чоловіків, з якими проводить вечір.
Також Politeka писала, що Мішина потрясла Остапчука, дочку Олени Кравець та інших одкровенням, як опинилася в психлікарні.