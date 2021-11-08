Украинская актриса и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина рассказала о тяжелом периоде в своей жизни, когда она попала в психиатрическую больницу.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми откровениями в своем Инстаграм. Ранее Ксения уже рассказывала, что еще в студенческие годы у нее возникла сильная тревожность, которая принесла с собой панические атаки. Из-за них состояние актрисы быстро ухудшилось до такой степени, что она стала бояться выходить из дома.

После долгих попыток выявить причину проблемы родители Мишиной решились на радикальный шаг.

«Один из моих самых леденящих душу страхов сбывался на моих глазах - я оказалась в псих.больнице…Послушав мою историю, полную ужаса и бессилия, врач сухо произнесла: «Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро со всем справишься», - рассказала актриса.

Она подчеркнула, что психотерапевт, к которой ее тогда направили, буквально перевернула ее жизнь. Когда Ксения только начала свою терапию, у нее было много страхов.

«К ней меня привезли, потому что ходить тогда я не могла, точнее боялась. На тот момент со мной в сумочке всегда были: электронный тонометр, чтобы измерять давление, корвалол и каптопресс, на случай если я вдруг начну умирать», - поделилась Мишина.

Однако, в течение года она смогла избавиться от этой привычки. По словам Ксении, терапия помогла ей в первую очередь познакомиться с настоящей собой и научиться верить себе. Именно тогда Мишина призналась себе, что хочет стать актрисой. В конце концов благодаря наставлениям психотерапевта она также смогла справиться и со своими страхами.

В конце своего поста звезда трогательно поблагодарила врача, которая ее спасла.

Напомним, судья "Україна має талант" Мишина резко ответила на критику и обвинения в подставе.

Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Мишина показала мужчин, с которыми проводит вечер.

Также Politeka писала, что Мишина потрясла Остапчука, дочь Елены Кравец и других откровением, как оказалась в психбольнице.