Відома українська акторка та суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина, яка перемогла на "Танцях з зірками", розповіла, за кого вболіває у новому сезоні танцювального шоу.

Як пише Politeka.net, популярна українська акторка, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", а зараз стала суддею нового сезону "Україна має талант", Ксенія Мішина у 2019 році перемогла на шоу "Танці з зірками" в парі з хореографом Євгеном Котом.

У своєму Instagram зірка зізналася, що у восьмому сезоні вона вболіває за пару зірки серіалів "Моя улюблена Страшко" та "Київ вдень та вночі" Артура Логая та його партнерку Анну Кареліну.

"Логаюшка, який ти чудовий тато, яка чудова в тебе сім’я. Вболіваю за тебе!", - написала Мішина.

Нагадаємо, що в десятому випуску "Танців з зірками", який був присвячений сім’ї, проєкт покинула фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка танцювала із Юрієм Мєшковим.

Рaніше Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Мішина різко відповіла на критику і звинувачення в підставі: "Вже за це можна...".

Нагадаємо, що екс-учасниця "Холостяка" вразила Мішину і Притулу на "Україна має талант": "Божевільна...".

A ще Politeka повідомляла, що син судді "Україна має талант" Мішиної довів маму до реготу зміненим голосом: "Добрий вечір, Україно".