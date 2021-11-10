Участники нового сезона шоу "Україна має талант" поразили жюри, зрителей и даже телеведущего - их музыка зацепила так, что восторг нельзя было скрыть.

Возвращение шоу "Україна має талант" стало удачным, ведь украинцев есть, чем удивить, пишет Politeka.net.

Несколько выпусков показали, насколько полна наша страна талантами, но это еще не все - следующий эпизод обещает быть не менее интересным. Такой вывод можно сделать, посмотрев видеоанонс. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Судя по кадрам, на сцену вышли музыканты, которые впечатлили жюри: Сергея Притулу, Евгения Кота и Ксению Мишину. В этот раз приглашенной судьей стала певица Руслана. Последняя услышав музыкантов не спрятала восторга.

"Боже, какие вы красивые, ребята... Можно я вас поцелую?", - произнесла артистка.

"Мурашки по коже", - поделился ведущий Григорий Решетник.

Руслана даже вышла на сцену, чтобы обнять и поцеловать ребят, по ее словам, у нее выступили слезы.

Однако музыканты собираются еще шокировать страну, из-за чего зрители удивятся и сорвутся со своих мест.

"Музыка, которая пробудит безудержные эмоции!", - написали авторы поста.

Отметим, новый сезон шоу посвящен 30-летию независимости Украины.

Напомним, возмужавший участник "Танцюють всі" ошеломил своим возвращением на "Україна має талант"

Как сообщала Politeka, судья «Україна має талант» Мишина сверкнула модными нарядами

Также Politeka писала, что Мишина выбрала своих любимчиков на "Україна має талант", кто попал сразу в финал