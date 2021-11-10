Відома співачка Ольга Полякова, яка Покотила на Мальдіви разом з доньками, показала себе в мокрому чорному купальнику на пляжі.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска". У артистки є дві дочки - 16-річна Маша, і 10-річна Аліса.

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Ольга Полякова вирушила зі своїми доньками - Машею і Алісою на Мальдіви. Звідти вона показала яскраві кадри, де ніжиться на пляжі в мокрому чорному купальнику і показує свою ідеальну фігуру.

"Вибери фотку) я обожнюю Мальдіви! Я закохалася в них, як тільки перший раз увидидела, це було 13 років тому, з тих пір, намагаюся хоча б раз в 2 роки побувати! Ні з чим не порівнянний океан, пісок сонце, і запаморочливий колір води! Я була в різних умовах на Мальдівах, і в суперлакшері, і в дуже простих, класно скрізь , але в цьому році, ми опинилися просто в казці!", - розповіла Ольга Полякова.

Шанувальники співачки залишили їй безліч приємних коментарів під фотографіями: "Що це за вогник?", "Красуня"," Оля, ви прекрасні на будь-якому фото", Ольга, чудово виглядаєте. Де мені взяти такий же животик?", "Вау, шикарна! А фігурка-вогонь", "Ікона", "18 років, не більше", "Яка ж шикарна фігура".

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