Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла про те, як провела безсонні ночі через проблеми з малюком.

Пара Микити Добриніна і Даші Квіткової продовжила будувати відносини і після завершення зйомок у шоу "Холостяк", пише Politeka.net.

Обидва одружилися, а 13 липня цього року вони стали батьками - у закоханих народився син Лев.

Зараз малюкові вже чотири місяці. Сімейна пара ретельно стежить за здоров'ям малюка, нерідко публікуючи кадри з лікарні, а також показуючи домашній догляд.

У новому сторі Квіткова розповіла, що провела безсонну ніч, через проблеми, які виникли з сином.

"Я неймовірно погано себе почуваю, я думаю синці під очима і очі розкажуть це. Погано відчуваю себе, тому що, не спала всі ці дні з малим і його зубками, але хочу з вами поділитися радісною новиною - я влізла в ці джинси, в які не влазила ще після того, як повернулися з Туреччини", - розповіла Квіткова.

Зазначимо, в Туреччині сім'я бувала порівняно недавно. За словами молодої мами, їй дуже сподобалося на цьому курорті з малюком, адже він дихав свіжим повітрям і постійно спав, набираючись сил.

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