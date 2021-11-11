Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла про те, як провела безсонні ночі через проблеми з малюком.
Пара Микити Добриніна і Даші Квіткової продовжила будувати відносини і після завершення зйомок у шоу "Холостяк", пише Politeka.net.
Обидва одружилися, а 13 липня цього року вони стали батьками - у закоханих народився син Лев.
Зараз малюкові вже чотири місяці. Сімейна пара ретельно стежить за здоров'ям малюка, нерідко публікуючи кадри з лікарні, а також показуючи домашній догляд.
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У новому сторі Квіткова розповіла, що провела безсонну ніч, через проблеми, які виникли з сином.
"Я неймовірно погано себе почуваю, я думаю синці під очима і очі розкажуть це. Погано відчуваю себе, тому що, не спала всі ці дні з малим і його зубками, але хочу з вами поділитися радісною новиною - я влізла в ці джинси, в які не влазила ще після того, як повернулися з Туреччини", - розповіла Квіткова.
Зазначимо, в Туреччині сім'я бувала порівняно недавно. За словами молодої мами, їй дуже сподобалося на цьому курорті з малюком, адже він дихав свіжим повітрям і постійно спав, набираючись сил.
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