Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, дала важный совет, который поможет избежать страданий.

Даша Квиткова развивает свой Инстаграм, на который уже подписаны 1,7 миллионов пользователей Сети, пишет Politeka.net. Популярность в интернете ей помогло завоевать участие в шоу "Холостяк", где она одержала победу.

Девушка продолжила строить отношения с героем программы Никитой Добрыниным и сейчас они воспитывают сына, Льва.

В своем аккаунте красотка не только рассказывает о личном, но часто общается и дает советы. Так. в новом посте Квиткова рассказала, что не стоит никого и ничего удерживать в своей жизни, ведь это приведет к страданию.

"Дайте людям и вещам вокруг вас свободу, не держите их, не цепляйтесь за них, за представления о них. И тогда вы создадите максимально комфортные условия для своей свободной жизни и для жизни окружающих. Люди сами будут стремиться быть с вами, ведь вы даете им самое важное – свободу🤍", - поделилась Квиткова.

Пользователи сети высказали разное мнение по поводу высказывания блогерши, у некоторых даже возникла мысли, что Квиткова разводится с Добрыниным, но девушка опровергла это.

"Вы что расходитесь с Никитой?(((😢", - написал один из подписчиков, "В смысле?😹", - ответила блогерша.

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