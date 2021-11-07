Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, решила пообщаться с украинцами на серьезную тему.

После победы на шоу "Холостяк" Даша Квиткова продолжила строить отношения с его героем - Никитой Добрыниным, пишет Politeka.net. Пара уже несколько лет вместе и растит сына, Льва, который появился на свет в этом году.

Поскольку экс-участница шоу стала популярным блогером в Инстаграм с 1,7 миллионами подписчиков, она старается почаще общаться с фолловерами.

В частности, Даша Квиткова решила в одном из последних стори затронуть важную тему. Девушка внезапно заговорила о разводе.

"Недавно вычитала в одном авторитетном издании, что пары, которые познакомились через онлайн-приложения, с большой вероятностью разведутся в первые три года", - написала звезда.

Даша Квиткова добавила, что исследование проводилось Британским фондом семьи при участии 2000 человек старше 30 лет. Выяснилось, что 12% пар, познакомившихся в интернете, развелись в первые три года брака, и только 2% - познакомившихся через друзей.

Отметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин - одна из тех редких пар, у которых получилось сложить отношения после проекта.

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