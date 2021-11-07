Популярная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала в сети семейные фото из путешествия в Париж.

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша Даша Квиткова, которая после шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина и недавно родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложило в сеть очаровательные семейные кадры из недавнего путешествия в Париж.

На новых снимках Даша вместе с мужем Никитой и сыном Львом в коляске запечатлены на прогулке в осеннем парке, а там вдали видно знаменитую Эйфелеву башню. На еще одном фото влюбленные супруги стоят в обнимку на первом плане, но не в фокусе, а вот главная парижская достопримечательность виднеется четко.

В подписи к публикации Квиткова написала: "В этом смысл семьи. Когда один падает, второй ловит и не отпускает руку. Наше трио". Растроганные этими снимками поклонники тут же принялись обсуждать публикацию, засыпая парочку комплиментами в комментариях.

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал вблизи, на кого похож их с Квитковой малыш: "Ну просто копия...".

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