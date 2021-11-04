Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, решила показать себя под фильтрами и без них, предложив поклонникам найти снимки себя настоящей.

Даша Квиткова стала активнее вести Инстаграм через несколько месяцев после рождения сына. Теперь она чаще акцентирует внимание на нем, рассказывает о методах ухода за Львом и том, как быстро он меняется.

В этот раз Квиткова решила показать свою фигуру и скрыть некоторые детали под фильтрами, а на некоторых наоборот их подчеркнуть. Сейчас девушка пытается активно похудеть, преобразиться и вернуться в прежнюю форму.

Дело в том, что она набрала за беременность тридцать килограмм и не желает оставаться в неудовлетворительном весе. Ранее девушка весила 52-53 кг и теперь начала показывать первые шаги к преображению.

Ранее мы писали, что молодая блогерша после рождения сына несмотря на занятость продолжает активно вести социальную сеть и каждый день публиковать множество сторис. Также Квиткова не боится рассказать о себе и раскрыть некоторые детали своей жизни.

В этот раз вопросы фанатов касались либо внешности Даши, либо ее каких-то личных проблем. Среди таких можно отметить вопрос о том, обращалась ли она уже к психологу и работает ли с ним. Даша ответила положительно, подчеркнув некоторые особенности.

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