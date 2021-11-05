Известная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова через соцсеть обратилась к хейтерам и критикам.

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша Даша Квиткова, которая недавно родила сына Никите Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка через сторис обратилась к критикам и хейтерам.

Оказалось, что недавно Даша устроила опрос для подписчиков, чтобы сделать свой блог лучше и интереснее. Однако, кроме полезных советов и мнений, девушка также получила критику в адрес своего стиля и даже манеры говорить.

На это Квиткова молчать не стала, а там же в сторис и ответила хейтерам: "Если вам не нравлюсь лично, я как человек (мой говор, стиль, вид и тд), тогда не понимаю, что вы тут делаете. Не мучайте себя, я не обижусь".

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