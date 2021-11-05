Известная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова через соцсеть обратилась к хейтерам и критикам.
Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша Даша Квиткова, которая недавно родила сына Никите Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка через сторис обратилась к критикам и хейтерам.
Оказалось, что недавно Даша устроила опрос для подписчиков, чтобы сделать свой блог лучше и интереснее. Однако, кроме полезных советов и мнений, девушка также получила критику в адрес своего стиля и даже манеры говорить.
На это Квиткова молчать не стала, а там же в сторис и ответила хейтерам: "Если вам не нравлюсь лично, я как человек (мой говор, стиль, вид и тд), тогда не понимаю, что вы тут делаете. Не мучайте себя, я не обижусь".
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Жизнь украинской певицы трагически оборвалась, фото: "Должна была петь в Париже"
"Дистанционка" вывела из себя украинцев, люди вышли на улицы: кадры происходящего
У украинцев начали забирать авто: кто и почему может лишиться своего имущества
Жена "Холостяка" Даша Квиткова, поправившись на 30 кг за беременность, показала себя без ретуши: фото из ванной
Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина приспустила бретельки платья, соблазняя видом: кадры.
Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Даша Квиткова, поправившись на 30 кг за беременность, показала себя без ретуши: фото из ванной.
Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин дал совет украинцам, как не потерять работу: "Это беспроигрышный вариант...".