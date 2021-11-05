Жена главного героя одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова решила устроить романтичную фотосессию со свечами и впечатлила поклонников сменой образа.

Даша в последнее время не так часто устраивает фотосессии, поскольку больше занята уходом за трехмесячным сыном Львом. Больше всего Даша рассказывает об этом, упоминает в Стори и показывает на фото.

В этот раз девушке удалось удивить, ведь она приняла участие в индивидуальной фотосессии, в которой предстала в соблазнительном образе. Не раз Квиткову критиковали за ее бесформенную одежду, свободные балахоны и растянутые свитера. Она таким образом скрывала фигуру.

Однако в тонком платье с вырезом на спине и со спущенными плечами наряда Квитковой удалось соблазнить лаконичным луком:

«ты большая в любви. ты смелая🤍; Ваууу, красивая🔥; Невероятная😍; Строки из любимого стихотворения❤️; сплошной восторг; Божественно👏; Ваууу😍 Какая же Вы красивая😍🥰; прекрасна 😍; Не мама, а mother 🔥; Очень красиво 🔥❤😘; Шикарные фото 😍; вау , такая красивая🔥».

Ранее Квиткова решила честно показать, как проходил период сразу после рождения сына. Как оказалось, девушка часто рыдала, записывала мужу сообщения и едва справлялась со сложностями.

Но уже через три месяца Даша показала, как изменилась ее жизнь, как она теперь счастлива и насколько комфортно ей в отпуске.

«Делюсь этим видео, чтобы другие мамы знали, что они не одни🤍» - написала Квиткова.

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