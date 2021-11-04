Известный бизнесмен, радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин дал совет, как не потерять работу.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

Так, на этот раз "Холостяк" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На снимках он сидит на перилах в сером клетчатом пиджаке и в рваных джинсах белого цвета.

"У меня могут отобрать всё...



Деньги и работу, но скиллы и мой личный бренд — никогда. Я потратил много ресурсов, чтобы обрести те профессиональные навыки, которые стоят в основе моей карьеры. Я действительно много впахивал, чтобы создать свой личный бренд, который работает сейчас на меня.



Зачем?



Я всегда инвестирую в себя, потому что считаю, что финансовой подушки безопасности недостаточно в нашей жизни. Лучшая подушка та, которую у вас не отнять: знания, скиллы и репутация



Это беспроигрышный вариант вложения. Даже если на данном этапе вы не осознаете ценности и считаете, что прогорели — нет. Вы же не знаете, какие знания и навыки вам пригодятся спустя 10 или 20 лет.



Инвестируйте в себя время, силы и ресурсы. Это даст не только повышение скиллов и зарплаты, но и уверенность в завтрашнем дне, вне зависимости от внешних факторов", - посоветовал Никита Добрынин.

Ранее сообщалось, жена "Холостяка" Добрынина засветила уютный интерьер дома, где живет с мужем: "С наступлением холодов…"

Также, "Холостяк" Добрынин после откровений Квитковой о трудностях в браке засветил свои грешки на отдыхе: "Да легко!"

Politeka рассказывала, "Холостяк" Добрынин озадачил внешностью на семейном фото с женой: "Что с рукой?"



