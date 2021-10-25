Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин похвастался подкаченным торсом на фоне друга.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

Так, на этот раз известный музыкальный продюсер Петр Заставный опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, ранее "Холостяк" отправился на отдых в город Кемер, Турция, вместе со своей женой Дашей Квитковой. На кадрах он со своим другом идет с моря в сторону камеру. Никита Добрынин отличается подкаченным телом и прекрасной спортивной фигурой.

"На фото видно 1000 и 1 причину, почему я больше не поеду с Никитой на море", - прокомментировал друг Добрынина.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ого! Никита - машина", "Загар у Никиты огонь", "Та вы классно выглядете", "Ничего так".

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