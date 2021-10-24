Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как проводит время со звездным супругом на курорте в Анталии, Турция.
Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара после проекта через некоторое время женилась, а теперь уже воспитывает совместного сына, которого назвали Лев. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Даша и Никита показались на пляже. Парочка улыбалась, впечатляя видом на совместном фото.
"Моя любовь", - написала Даша под фотографией в своем Инстаграм-аккаунте.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Такие милые", "Очень мило", "классное фото", "Машу вам с другого берега", "Невероятные", "Вы - пример для подражания", "Никита, моя малая спутала вас с папой", "Клевые", "Где негатив?".
Напомним, "Холостяк" Добрынин насмешил кадром на отдыхе, Квиткова сразу ответила
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