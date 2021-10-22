Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала яркое пляжное фото, на котором предстала в маленьком желтом купальнике и засветила свою фигуру впервые после рождения сына.
Даша Квиткова начала активно вести Инстаграм после победы в шоу, теперь девушка успешно занимается блогом и рассказывает о жизни. После рождения ребенка практически все темы свелись к ее сыну и тому, как она приходит в форму после родов.
В этот раз Квиткова засветила свой пляжный образ, впервые показав живот после рождения сына.
«Не сговариваясь вышли к бассейну в одинаковых купальниках🤍 Сразу вспомнила типичные ситуации, когда встречаются на ивентах две девушки в одинаковых платьях. Ваши действия?😅» - написала Квиткова.
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Пользователи поддержали яркий кадр Даши и написали много комплиментов:
«Порадуюсь, что у человека отменный вкус😍😂; Когда твои самые любимые блогеры на одной фотке; У, это солнечно🌞; Девочки...Вы куколки! 😍🔥; Брать харизмой😅🔥 неловко вышло; Такие красивые😍; Я только рада таким сходствам😂; Подойду, 👏по приветствую и поздороваюсь, и потом с фоткаюсь».
Ранее мы писали, что сейчас семья отдыхает в Турции, где с ними произошел интересный случай, после которого Никита и Даша устроили "разборки" прямо на улице.
Как оказалось, Никита Добрынин забыл телефон жены на шезлонге.
"В первый же день, в первые же часы на нашем отдыхе, мы практически потеряли Дашин новый 13-ый "Айфон"", - рассказал Добрынин с улыбкой на лице.
Напомним, "Холостяк" Добрынин с женой принесли сына к врачу, что случилось
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