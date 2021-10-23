Известный телеведущий и шоумен Никита Добрынин отправился на отдых с семьей, и поделился в сети яркими кадрами на фоне море.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился в своем Instagram яркими кадрами с отдыха в Турции. Оказалось, что на заграничный курорт шоумен отправился вместе женой Дашей Квитковой и новорожденным сыном Львом.

На новых фотографиях Никита запечатлен на красивой набережной, за его спиной открывается потрясающий вид на море. На прогулку красавчик вышел в черных брюках с белой футболкой, а на его ногах стильная светлая обувь. Он меняет позы, демонстрируя свой наряд и пейзаж вокруг него.

В подписи к фотографиям Добрынин написал: "Какой твой муд дня, 1–2–3–4?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото шоумена, засыпая его комплиментами. Одной из первых снимки мужа прокомментировала Даша Квиткова: "Форева 4".

Напомним, "Холостяк" Добрынин устроил семейные "разборки" с Квитковой прямо на улице: "Это сделал ты!".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина похвасталась первым кадром с сыном на роскошном отдыхе: "Сладкий".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин показал, как выглядит его отдых с женой за 225 тысяч гривен: "Пожелайте, чтоб удачней...".