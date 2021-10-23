Известный телеведущий и шоумен Никита Добрынин отправился на отдых с семьей, и поделился в сети яркими кадрами на фоне море.
Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился в своем Instagram яркими кадрами с отдыха в Турции. Оказалось, что на заграничный курорт шоумен отправился вместе женой Дашей Квитковой и новорожденным сыном Львом.
На новых фотографиях Никита запечатлен на красивой набережной, за его спиной открывается потрясающий вид на море. На прогулку красавчик вышел в черных брюках с белой футболкой, а на его ногах стильная светлая обувь. Он меняет позы, демонстрируя свой наряд и пейзаж вокруг него.
В подписи к фотографиям Добрынин написал: "Какой твой муд дня, 1–2–3–4?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото шоумена, засыпая его комплиментами. Одной из первых снимки мужа прокомментировала Даша Квиткова: "Форева 4".
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Напомним, "Холостяк" Добрынин устроил семейные "разборки" с Квитковой прямо на улице: "Это сделал ты!".
Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина похвасталась первым кадром с сыном на роскошном отдыхе: "Сладкий".
Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин показал, как выглядит его отдых с женой за 225 тысяч гривен: "Пожелайте, чтоб удачней...".