Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который ранее раскрыл сумму роскошного отдыха в Турции, показал, как теперь отдыхает с женой и сыном.

Недавно Никита Добрынин решил рассказать, какую сумму он с Дашей Квитковой отдаст за отдых в Турции с сыном, которому только исполнилось три месяца. Пару не смутили множественные негативные отклики, и они попросили просто порадоваться за них.

«Так начинается наш семейный отдых. Пожелайте, чтоб удачней, чем Париж🤞🏼 Хотя, уже всё складывается отлично: Лев отдыхает, до бассейна и затем моря дошли💯» - высказался Никита о первых часах отдыха.

Пользователи ответили на новые кадры мужчины:

«Наконец-то нормальные фотографии; Я уже не успеваю за вашими путешествиями - Париж ➡️ Барселона ➡️ Кемер 😍 кайф 😍; наслаждайтесь теплом и атмосферой🙌; Классного Вам отдыха, главное, чтобы все были здоровы❤️; Класс😍; Прекрасного вам всем отдыха😉; Очень красиво там 🏖️».

Напомним, ранее Добрынин рассказал, что отпуск с женой и ребенком в Турции они запланировали весьма роскошный. О нем пара долго мечтала и хотела провести именно так, как планировала.

"Короче, ребят, я должен был рассказать вам о том, сколько стоит наша поездка в Турцию. Скажу честно, это реально для нас новый уровень. Сегодня прислали просчеты, они уже финальные... Внутри интересное чувство", - поделился Добрынин.

По словам Никиты, с одной стороны они очень мечтали об этой поездке. Так, предстоящее путешествие в Турцию обойдется парочке в 225 000 гривен.

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