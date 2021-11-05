Известный ведущий, бизнесмен и главный герой 9-го сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин показал своего сына Льва вблизи.

Никита Добрынин является известный ведущим на радио и журналистом. Популярность он получил благодаря своему участию в проекте "Холостяк". На этом шоу он познакомился с Дашей Квитковой, которая и стала победительницей проекта. Как передает Politeka.net, на этом их отношения не закончились, вскоре, после "Холостяка", они поженились и недавно у них родился сын Лев.

Так, на этот раз Никита Добрынин опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На черно-белом кадре "Холостяк" стоит в белой футболке и джинсах и держит своего малыша - Льва на руках.

"Наш утренний mood", - прокомментировал фото Никита Добрынин.

Также, он показал своего сына вблизи.

Поклонники звездной пары оставили множество комментариев, где высказывают своё мнение относительно того, на кого же похож малыш: "Малыш копия Даши", "Копия мама", "Мамочкина копия", "Класс! Копия Даши", "На маму похож", "Сынок на Дашу очень похож", "Ну просто копия Даши".

Ранее сообщалось, "Холостяк" Добрынин дал совет украинцам, как не потерять работу: "Это беспроигрышный вариант..."

Также, жена "Холостяка" Даша Квиткова, поправившись на 30 кг за беременность, показала себя без ретуши: фото из ванной

Politeka рассказывала, жена "Холостяка" Добрынина показала свое отражение после неудачного эксперимента с внешностью: "Готова разрыдаться"