Популярная блогерша, жена "Холостяка" Добрынина Даша Квиткова решила показать свое лицо без фильтров и фотошопа сразу после пилинга, чтобы доказать в сети - она бывает настоящей перед камерами.
Даша Квиткова прославилась благодаря шоу «Холостяк», при этом вспоминать о самом шоу она не любит, хоть и встретила там мужа. Теперь 23-летняя девушка занимается успешным блогом и рассказывает о семейной жизни, недавно у пары появился сын.
Чтобы уделять также внимание себе, Квиткова находит свободное время и любит экспериментировать с разными косметическими средствами. Не всегда эксперименты бывают удачными.
А некоторые вещи она все же доверяет только мастерам в салонах красоты. В этот раз она решила показать, как выглядит после похода к мастеру. Сделав пилинг, Квиткова честно показала себя без фильтров.
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«Вот моя кожа без фильтров и тд. Лицо сразу после пилинга» - пишет Квиткова.
Ранее Квиткова поделилась с фанатами, как исправляла свой неудачный эксперимент с внешностью.
Так, ранее Даша рассказала поклонникам, что помыла волосы специальным шампунем для блондинок, который должен был убрать желтизну. Однако, вместо ожидаемого результата девушка получила сине-зеленые пятна на своей шевелюре.
Этот неудачный эксперимент Квиткова отправилась исправлять в салон красоты. Мастер поработал над ее волосами и странные пятна удалось вывести, вернув волосам естественный светлый оттенок.
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