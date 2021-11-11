Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, рассказала о том, как провела бессонные ночи из-за проблем с малышом.

Пара Никиты Добрынина и Даши Квитковой продолжила строить отношения и после завершения съемок в шоу "Холостяк", пишет Politeka.net.

Оба поженились, а 13 июля этого года они стали родителями - у влюбленных родился сын Лев.

Сейчас малышу уже четыре месяца. Семейная пара тщательно следит за здоровьем малыша, нередко публикуя кадры из больницы, а также показывая домашний уход.

В новом стори Квиткова рассказала, что провела бессонную ночь, из-за проблем, которые возникли с сыном.

"Я невероятно плохо себя чувствую, я думаю синяки под глазами и глаза расскажут это. Плохо чувствую себя, потому что, не спала все эти дни с малым и его зубками, но хочу с вами поделиться радостной новостью - я влезла в эти джинсы, в которые не влезала еще после того, как вернулись из Турции", - рассказала Квиткова.

Отметим, в Турции семья бывала сравнительно недавно. По словам молодой мамы, ей очень понравилось на этом курорте с малышом, ведь он дышал свежим воздухом и постоянно спал, набираясь сил.

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