Жена известного радиоведущего и главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова затосковала о прошлом после отдыха за 225 тыс. гривен.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является женой главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина. Как известно, недавно они вернулись с отдыха в Турции, который им обошёлся в 225 тыс. гривен.

Так, на этот раз жена Холостяка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она неожиданно заговорила о том, как скучает по прошлому, когда они с Никитой Добрыниным жили на другой квартире и весело проводили время.

"Я вчера прочитала очень много сообщений о том, что всем очень нравилось, как мы проводили время на той светлой квартире, как было душевно, и так далее. Очень многие просили вернуть это время, и всякие танцы и другие штуки", — вспоминает жена "Холостяка".

"Если честно, нам тоже очень нравилось время, когда мы были беззаботные, безбашенные, знаете, мы были в кураже. Сейчас, конечно же, всё поменялось потому что есть маленький ребенок. Во-первых, мы стали более серьезными, и времени на какие-то такие штуки просто нет", — пожаловалась Квиткова.

"Я очень хочу вернуть то время, даже не то время, а то состояние, в котором мы были. Весёлые, классные, просто сейчас, из-за того, что у нас маленький ребенок, оно всё так не работает. Сейчас всё так навалилось, что мы даже с друзьями стали намного реже видеться, потому что немножко поменялись приоритеты", — поделилась Даша Квиткова.

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