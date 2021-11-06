Известная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова пожаловалась на свою жизнь со слезами на глазах, в очередной раз привлекая к себе внимание.

Даша Квиткова всячески обращает внимание на себя и блокирует всех хейтеров, которые ее обсуждают или пишут неприятные сообщения. Причем блогерша каждый раз напоминает, что не показывает идеальную картинку жизни и может заговорить о проблемах.

В этот раз Квиткова пожаловалась на жизнь в Стори. Примечательно, что ранее за это девушку сильно критиковали. После отдыха в Париже и заявлений о том, что она устала отдыхать на нее обрушилась волна критики, в особенности после заявлений супруга, что следующий отпуск обойдется им в сумму, превышающую 200 тысяч гривен.

Сегодня Даша записала видео в машине и высказалась о переживаниях:

«Много чего происходит сейчас в моей жизни. Иногда я еще удивляюсь тому, что я еще маленькая девочка, которой 23 года. Удивляюсь, потому что вывожу разные ситуации. Хотя иногда хочется забиться в угол и плакать».

Даша Квиткова стала активнее вести Инстаграм через несколько месяцев после рождения сына. Теперь она чаще акцентирует внимание на нем, рассказывает о методах ухода за Львом и том, как быстро он меняется.

Ранее Квиткова решила показать свою фигуру и скрыть некоторые детали под фильтрами, а на некоторых наоборот их подчеркнуть. Сейчас девушка пытается активно похудеть, преобразиться и вернуться в прежнюю форму.

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина приспустила бретельки платья, соблазняя видом: кадры.

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