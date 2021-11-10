Популярна українська співачка Настя Каменських показала вдома після тренування, як їй подобається дуріти на камеру і смішити фанатів різними челленджами.

Настя Каменських показує нові кадри в Instagram кожен день, адже постійно щось змінює в своїх буднях і багато займається новими проектами. Не забуває артистка про час для себе.

Як відомо, в графіку Насті є свої незмінні моменти – вона рано лягає спати і рано встає, правильно харчується навіть в гостях у друзів і приносить до них свою їжу. Також нерідко Настя займається спортом вдома разом з чоловіком або одна.

Після чергового тренування Каменських в маленьких шортах і ТОПі повеселилася на камеру і показала, як треба правильно рухатися. Після того, як співачка трохи покрутилася перед об'єктивом, вона сама посміялася над своєю спритністю.

Раніше ми писали, що вже не раз Каменських висміювали за фото в одних трусах або незручний вигляд в купальнику, натягнутий з лямками до самої талії. Саму зірку це не бентежить, і вона продовжує робити на фото очевидний пікантний підтекст.

Нещодавно Настя зробила акцент на формах з вирізом в Лавандовій сукні, тому змогла звернути на себе увагу Дзідзьо, артист театрально зобразив здивування, поки дивився прямо на її бюст.

Нагадаємо, що Каменських у напівпрозорому одязі здивувала українців:"ти як завжди загадка".

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