Дружина професійного шеф-кухаря Аліка Мкртчяна Віталіна покинула проект "МастерШеф" в 9-му випуску, після свого відходу вона поділилася одкровенням про відносини між учасниками.

Про це Віталіна Мкртчян розповіла в інтерв'ю kp.ua.

Екс-учасниця зазначила, що в цілому атмосфера на проекті була дуже дружня.

"Мені здається, з усіх сезонів у нас був найдобріший. У нас ніколи не було скандалів і поділок, ніхто не приховував продукти. Ми завжди всім ділилися. Багато з цього не увійшло в кадр, адже ефір йде обмежена кількість часу, але за кадром теж не було як таких сварок», - розповіла вона.

Разом з тим Віталіна зізналася, що подружитися вдалося не з усіма.

"Було пару чоловік, з ким особисто у мене не особливо склалися стосунки. Але це нормально, не можуть скластися хороші відносини з усіма, ми всі різні. Наприклад, зі Свєтою нам було дійсно складно спілкуватися. Ще не люблю, коли брешуть в очі. Коли я йшла, спробував сказати про це конкретній людині, на що він розлютився на мене", - поділилася дівчина.

Зазначимо, Алік Мкртчян раніше брав участь у шоу "МайстерШеф. Професіонали".

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