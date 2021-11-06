Победитель пятого сезона шоу «МастерШеф», ресторатор Евгений Клопотенко подал идею о новом празднике в Украине, который обязательно понравится всем.

Так, известный шеф-повар поделился в своем микроблоге в Инстаграм идеей организовать День Борща, передает Politeka.net.

"Всеукраинский, масштабный день, когда все украинцы варят у себя дома борщ. Ясное дело, что вы его и так готовите, но это другое <...> Это такое замечательное культурное проявление, что меня возбуждает это мнение. И все СМИ в этот день будут выпускать материал с борщевым обзором по регионам. Историки делятся своими наработками. И лента в соцсетях заполнена сообщениями друзей с фотографиями их борща. День, в котором много поддержки, дискуссий и единения", - сообщил Клопотенко.

По словам победителя "МастерШеф", у него уже есть наработки, как реализовать эту идею на официальном уровне. А пока он призвал подписчиков присоединиться к мини-демоверсии праздника.

"Просто приготовьте борщ и поделитесь с друзьями. Расскажите об ингредиентах и ​​обязательно поставьте хештеги #борщ и #borscht. Это ведь прекрасно, когда нация демонстрирует, как она гордится своими культурными элемантами", - подытожил Евгений.

Публика поддержала затею кулинара в комментариях:

"❤️ класс!!! Как юрист готова помочь)"

"Пусть борщ будет вкусный🙂"

"Даже фестиваль борща!"

"Когда-то сантехника из ЖЭКа в благодарность за работу накормила борщом. Предложила сметаны. Он отведал и сказал: сметаны не надо! И объяснил, что сметану просит, когда борщ не вкусный))). Мне такой комплимент пришелся по душе!"

"Так вкусно написано, что невозможно не приготовить борщ"

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