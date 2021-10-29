Победитель пятого сезона шоу «Мастер Шеф», ресторатор Евгений Клопотенко задался вопросом о национальной украинской кухне и получил интересные ответы.

Известный ресторатор занимается популяризацией украинской кухни, пишет Politeka.net. В частности, в сентябре победитель "Мастер Шеф" ездил в США, где проводил званые вечера и знакомил гостей с нашими традиционными блюдами.

Сейчас Евгений Клопотенко продолжает работать, но уже в Украине, параллельно с этим ведя страницу в Инстаграм, где активно общается со своими подписчиками.

Так, в одном из новых постов шеф-повар задался вопросом о национальном завтраке в Украине.

"Я задумался над следующим. Есть, например, украинец английский завтрак. Нам понятно, что он состоит из яиц, бекона и фасоли. А если бы англичанин ел завтрак по-украински, то что бы это было?", - написал ресторатор.

Евгений Клопотенко предложил пофантазировать в комментариях, и написать варианты не используя сырники и овсянку.

"Вареники с сыром или вишнями и сметаной, ну и мед", "Банош с брынзой и копчеными шкварками 😋", "Жареный картофель кружочками с вбитым яйцом (как на омлет) и соленый огурчик/капуста/помидорка❤️", "Плюсую за гречку) с яйцами, например, и овощами (огурцы, помидоры)", - написали подписчики.

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