Известный шеф-повар и победитель 5-го сезона шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко встревожил своим видом после того, как покинул Украину
Как передает Politeka.net, кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.
Недавно Клопотенко отправился в США. Однако там известный шеф-повар не отдыхает, а занимается популяризацией украинской кухни. Похоже график у Евгения слишком напряженный.
«Я пять ночей не сплю, поэтому выгляжу прекрасно», - обратился он к фолловерам в новых сторис.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Заморозки ворвутся в Украину, от тепла не останется и следа: где будет холоднее всего
Жена продюсера "Квартал 95" впечатлила формами, прикрывшись цветами: "Огонь-девочка"
Победитель "Голосу країни" Лазановский, которому подарили квартиру в новостройке, взмолился о помощи: "Людоньки"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Клопотенко зашел с товарищами в типичную американскую кофейню. При этом он показал меню заведения, чтобы продемонстрировать, чем там можно перекусить.
Ранее Клопотенко поделился кадрами, снятыми в монастыре Святого Йосафата, где ресторатор остановился на несколько дней. Также в США ресторат проводит званые вечера, на которых знакомит гостей с блюдами украинской кухни.
Напомним, победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко признался, что уехал в монастырь.
Как сообщала Politeka, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно заговорил с Каменских о своей свадьбе.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко затмил мужчин на "Холостячке", впечатлив Огневич своим уловом: "Это мечта"