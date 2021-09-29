Известный шеф-повар и победитель 5-го сезона шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко встревожил своим видом после того, как покинул Украину

Как передает Politeka.net, кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.

Недавно Клопотенко отправился в США. Однако там известный шеф-повар не отдыхает, а занимается популяризацией украинской кухни. Похоже график у Евгения слишком напряженный.

«Я пять ночей не сплю, поэтому выгляжу прекрасно», - обратился он к фолловерам в новых сторис.

Клопотенко зашел с товарищами в типичную американскую кофейню. При этом он показал меню заведения, чтобы продемонстрировать, чем там можно перекусить.

Ранее Клопотенко поделился кадрами, снятыми в монастыре Святого Йосафата, где ресторатор остановился на несколько дней. Также в США ресторат проводит званые вечера, на которых знакомит гостей с блюдами украинской кухни.

Напомним, победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко признался, что уехал в монастырь.

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