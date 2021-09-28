Победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко отправился на рыбалку, похваставшись впечатляющим уловом

Как пишет Politeka.net, звезда пятого сезона шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

В публикации шеф-повар показал, как проводит время в США. Так, Клопотенко решил отправиться на рыбалку. На новом фото он продемонстрировал весьма впечатляющий результат: крупного лосося, которого вытащил из реки.

«Можете поздравлять, у меня лосось. Теперь посплю и домой. P.S. Когда я вижу фото другого человечка с прекрасной рыбой, то всегда думаю «ах ты ж ...». Поэтому чувства некоторых из вас могу понять и разделить. Цем», - написал Евгений.

Он также показал, что оперативно разделал лосося, получив свежайшее филе.

Успехи шеф-повара впечатлили звезду нового сезона шоу «Холостячка» Злату Огневич.

«Ох, это не просто рыба мечты. Это МЕЧТА», - написала она в комментарии к посту.

Подписчики Клопотенко также отреагировали на публикацию.

«Ничего себе улов», «Как же круто», «Вот это рыбка, поздравляю», «Ваши глаза все сказали. Радуюсь вместе с вами», «Это лицо истинно счастливого человека», - пишут люди.

Напомним, победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко признался, что уехал в монастырь.

Как сообщала Politeka, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно заговорил с Каменских о своей свадьбе.

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