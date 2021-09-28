Победитель "Мастер Шеф" повар Евгений Клопотенко решил отправиться в монастырь

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко является победителем пятого сезона "Мастер Шеф". Повар активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Евгений стоял на фоне церкви. Клопотенко рассказал, что решил посетить монастырь.

"3 дня прожил в монастыре, 4 ночи не спал, провел 2 званые ужины. Мы с Димоном сегодня выдыхали и ловили рыбу. Завтра соберу мысли в кучу и напишу подробности, 120 человек в Нью-Йорке узнали об Украине через пищу. Цем", - написал Евгений под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Знакомая фоточка :)) где она в моем телефоне завалилась;)) жги дальше", "Молодой папа, огонь", "Выглядите как настоящий священнослужитель", "Апостол украинской кухни", "Джуд Лоу нервно курит", "смотрю, Клопотенко речь провозглашает. Ого, это высота, вот это наш борщ и полтавские галушки рванули. Успехов вам".

Клопотенко также опубликовал в сторис проповедь священнослужителя, которая проходила в позднее время.

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