Победитель "Мастер Шеф" повар Евгений Клопотенко решил отправиться в монастырь
Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко является победителем пятого сезона "Мастер Шеф". Повар активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Евгений стоял на фоне церкви. Клопотенко рассказал, что решил посетить монастырь.
"3 дня прожил в монастыре, 4 ночи не спал, провел 2 званые ужины. Мы с Димоном сегодня выдыхали и ловили рыбу. Завтра соберу мысли в кучу и напишу подробности, 120 человек в Нью-Йорке узнали об Украине через пищу. Цем", - написал Евгений под фото.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Знакомая фоточка :)) где она в моем телефоне завалилась;)) жги дальше", "Молодой папа, огонь", "Выглядите как настоящий священнослужитель", "Апостол украинской кухни", "Джуд Лоу нервно курит", "смотрю, Клопотенко речь провозглашает. Ого, это высота, вот это наш борщ и полтавские галушки рванули. Успехов вам".
Клопотенко также опубликовал в сторис проповедь священнослужителя, которая проходила в позднее время.
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