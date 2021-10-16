Победитель пятого сезона шоу «Мастер Шеф», ресторатор Евгений Клопотенко показал, как проводит время в Италии, поделившись своими планами на ближайшие дни.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Клопотенко рассказал, что сейчас находится в Италии, которая славится своей кухней. Конечно же, кулинар в восторге от перспективы насладиться аутентичными блюдами там, где они были созданы.

«Я в Италии. Каждое утро молюсь богу пасты, чтобы он дал мне силы съесть как можно больше пасты. В планах: еда, рыбалка, еда, винодельня, еда, производство оливкового масла, еда, еда. Цем», - написал Клопотенко.

Он также поделился новым фото. На снимке шеф-повар стоял на коленях на берегу моря, подняв руки над головой, будто бы в молитве.

Подписчики Евгения не смогли пройти мимо его поста.

«Твои молитвы прекрасны», «Еды вам, еды и еще раз еды», «Крутая фотка», «О, одной молитвы слишком мало надо еще поклоны делать», «Вдохновляющая красота!», «Отпуск моей мечты», - пишут люди.

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