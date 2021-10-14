Победитель пятого сезона шоу «Мастер Шеф», ресторатор Евгений Клопотенков в День защитников и защитниц Украины напомнил украинцам о том, какую цену платит наша страна за то, чтобы в их жизнях ничего не менялось.
Как пишет Politeka.net, шеф-повар эмоционально высказался о настоящем значении относительно нового для нашей страны праздника, который в Украине отмечают 14 октября.
«Это довольно тупо - игнорировать, что в нашей стране идет война», - уверен Клопотенко.
Он предположил, что некоторые люди могут не осознавать этого просто потому, что конкретно в их жизнях ничего не поменялось.
«Только цена за эту неизменность огромная и страшная. У нас есть армия - украинцы, которые ушли на фронт и делают все, что могут, чтобы в жизни других украинцев все оставалось постоянным. И не видеть этого - как запихнуть свою голову в землю и укрыться лопухами. Не надо так делать», - написал кулинар.
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Он предложил всем украинцам оглянуться вокруг и поблагодарить тех людей, которые встали на их защиту.
«14 октября - это не праздник мальчиков. Это день тех, кто защищает Украину. День сильнейших мужчин и женщин нашей страны», - подчеркнул Клопотенко.
Он добавил, что главная задача остальных украинцев – не игнорировать усилия бойцов, и продолжать сохранять «культурное украинское наполнение» в стране.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вдали от Украины взмолился о помощи.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко, уехавший в монастырь, напугал измученным видом.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко обратился за помощью ради своей самой главной женщины.