Победитель пятого сезона шоу «Мастер Шеф», ресторатор Евгений Клопотенков в День защитников и защитниц Украины напомнил украинцам о том, какую цену платит наша страна за то, чтобы в их жизнях ничего не менялось.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар эмоционально высказался о настоящем значении относительно нового для нашей страны праздника, который в Украине отмечают 14 октября.

«Это довольно тупо - игнорировать, что в нашей стране идет война», - уверен Клопотенко.

Он предположил, что некоторые люди могут не осознавать этого просто потому, что конкретно в их жизнях ничего не поменялось.

«Только цена за эту неизменность огромная и страшная. У нас есть армия - украинцы, которые ушли на фронт и делают все, что могут, чтобы в жизни других украинцев все оставалось постоянным. И не видеть этого - как запихнуть свою голову в землю и укрыться лопухами. Не надо так делать», - написал кулинар.

Он предложил всем украинцам оглянуться вокруг и поблагодарить тех людей, которые встали на их защиту.

«14 октября - это не праздник мальчиков. Это день тех, кто защищает Украину. День сильнейших мужчин и женщин нашей страны», - подчеркнул Клопотенко.

Он добавил, что главная задача остальных украинцев – не игнорировать усилия бойцов, и продолжать сохранять «культурное украинское наполнение» в стране.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вдали от Украины взмолился о помощи.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко, уехавший в монастырь, напугал измученным видом.

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