Победитель пятого сезона шоу "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко привык делиться в Инстаграм разными историями, в этот раз рассказав о волнении из-за нового периода в жизни мамы.

Известный украинский ресторатор привык делиться разными историями из жизни на своей странице в Инстаграм. Также мужчина нередко выкладывает в социальной сети свои фото и делится рассказами о семье.

В этот раз речь зашла о маме Клопотенко, которая обеспокоила мужчину своим решением:

«А еще нужен совет. Мама, если честно, уволилась недавно со школы. Сказала, хватит уже работать. Но я же знаю, что уже через месяц ей станет скучно. Это же очевидно, она захочет что-то делает. Если у вас есть мысли, что может мама делать, чем занять?

Может, на макраме маму отправить? Если кто-то был в такой ситуации, расскажите, как вы помогли родителям!» - обратился за помощью к поклонникам Клопотенко.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко уехал за границу, не чтобы отдохнуть, а для популяризации украинской кухни. В своих постах и сторис в Инстаграм повар рассказывает, как проводит время, а также о своих неудачах.

В одних из новых сторис Клопотенко сообщил о неприятном опыте.

"Когда был первый раз в Нью-Йорке я заблудился в метро, мне было очень страшно, и теперь я первый раз в метро в Нью-Йорке после того события. Страшно!", - признался он.

Победитель "Мастер Шеф", можно сказать, взмолился о помощи, подписав кадры: "Хэлп!".

Напомним, что Клопотенко, уехавший в монастырь, напугал измученным видом

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